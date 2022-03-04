В IKEA рассказали, когда закроют все российские магазины

Купить продукцию теперь нельзя ни в магазинах, ни в онлайн-маркете. Фото: Pixabay

Купить продукцию теперь нельзя ни в магазинах, ни в онлайн-маркете. Фото: Pixabay

Шведская мебельная компания IKEA прекращает работу на российском рынке. Популярная сеть магазинов, предлагающих товары для ремонта, закрывает торговые точки по всей стране.

Как сообщается на сайте компании, ограничения на работу в России вступают в силу 4 марта 2022 года. Купить продукцию теперь нельзя ни в магазинах, ни в онлайн-маркете. Продолжат работать только ТЦ «Мега», обеспечивающие россиян товарами первой необходимости – продуктами, медикаментами.

Такое решение принято в Ingka Group на фоне украинской спецоперации, проводимой Россией, и последовавших западных санкций. Политика оказывает огромное влияние на торговые отношения страны с заграничными поставщиками. Возникают серьезные сбои, касающиеся поставок и условий сделок, сообщает источник.

Кроме того, IKEA временно прекращает работу в Белоруссии. Пока ретейлер планирует принять временные меры – ввести ограничения до 31 мая 2022 года. Сейчас россияне могут отложить запланированную покупку на три месяца. Говорить о серьезных проблемах с поставками можно будет только в случае, если к указанному сроку санкции продлятся.

Продукция IKEA пользуется высоким спросом у российских покупателей. Компания предлагает различные предметы интерьера высокого качества по доступной цене. Бренд обладает неповторимым стилем, полюбившимся миллионам покупателей по всему миру.

Как поясняет источник, решение приостановить работу магазинов повлияет на 15 тысяч сотрудников сети, но им будет оказана поддержка. В России действует 16 магазинов IKEA в одиннадцати городах страны. Пять магазинов расположены в Москве. Первая торговая точка популярного мирового бренда появилась в Химках в 2000 году.