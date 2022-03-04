Белоусов озвучил три варианта развития отношений с иностранными компаниями

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал о том, что рассматривают три варианта отношений с иностранными компаниями, которые решили уйти с российского рынка на фоне экономической ситуации и санкций.

При первом сценарии компания продолжает работать в стране, обеспечивают в полном объеме поставку сырья, материалы для производства, выполняют обязательства перед сотрудниками.

При втором варианте иностранные акционеры передают свою долю в управление российских партнеров и впоследствии могут вернуться на рынок.

Третий вариант предполагает, что компания окончательно прекращает работу в стране, закрывает производство и увольняет сотрудников.

Белоусов отмечает, что некоторые инвесторы уже выбрали второй вариант, сообщает РИА «Новости». Развитие по третьему сценарию в России расценят как умышленное банкротство.

По словам вице-премьера, часть иностранных компаний «сталкиваются с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов» из-за их нежелания уходить с российского рынка.

После начала спецоперации России на Украине на РФ наложили беспрецедентные санкции, в том числе отключение крупных банков от системы SWIF.

Сообщалось, что семь российских банков с 12 марта будут отключены от системы платежей SWIFT по решению Евросоюза. Отключение от SWIFT затронет банки России, попавшие под санкции, а именно ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Перечисленным финансовым организациям в Евросоюзе запретили оказывать услуги SWIFT с 12 марта. Также запрещается продажа, поставка, передача или экспорт банкнот евро в Россию. Под исключение попадает только использование физическими лицами в личных целях, в рамках дипломатических миссий и международными организациями, обладающими юридическим иммунитетом в соответствии с международным правом.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.