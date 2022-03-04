Россиян, которые расплачиваются наличными, ждут сюрпризы

На фоне напряженной политической обстановки финансовый рынок России остается нестабильным. Какие изменения ждут тех, кто привык использовать для оплаты товаров и услуг наличные?

Как передает PRIMPRESS, 2 марта Совет Федерации утвердил проект, расширяющий возможности использования наличных. Совсем скоро документ должен подписать президент Российской Федерации Владимир Путин.

В нем говорится о том, что индивидуальные предприниматели и частные компании смогут платить агентам не только посредством осуществления переводов, но и наличными. Для этого они смогут обратиться в банкомат.

Прежде у юридических лиц не было такой возможности. Законом оговаривалось, что оплата услуг через банкоматы доступна лишь физическим лицам. Отмечается, что благодаря такому методу расходы на инкассацию снизятся.

Другие изменения затронут внешний вид купюр Банка России. Для этого Центробанк должен создать новый дизайн банкноты номиналом 100 рублей. Ожидается, что его разработают уже в марте. Этот только начало изменений, намеченных в этой сфере. До 2025 года планируется создать новый облик всех купюр, которые в ходу в России.

Обновив дизайн, регулятор повысит их степень защиты от подделки. Ранее выпущенные банкноты, которые находятся в обороте с 1997 года, продолжат использоваться наряду с недавно выпущенными.

Также сообщается, что заведения общепита уже столкнулись с неполадками в работе платежных систем Apple Pay и Google Pay. Некоторые из них не могут принять оплату посредством привычных сервисов. Такие сбои наблюдаются в различных регионах России.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, россиянам рекомендуют иметь при себе наличку или карту, а не рассчитывать только на бесконтактную оплату с помощью смартфона. При этом «живые» деньги в приоритете, так как ими наверняка можно расплатиться в любом заведении.