В Петербург завезли почти 10 тонн европейских цветов перед 8 Марта

В Петербург привезли крупную партию цветов из Латвии в преддверии Международного женского дня.

Об этом стало известно в пятницу, 4 марта. Розы, хризантемы, лилии, орхидеи, ранункулюсы и гвоздики доставили из Латвии. Товар весом в 9,6 тонн прошел контроль на Южном таможенном посту.

Как сообщили в пресс-службе Северо-западного таможенного управления, груз проверили в минимальные сроки без задержек. Цветы уже начали развозить по городу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, сколько россияне готовы потратить на подарки к 8 Марта. 36% опрошенных граждан собираются потратить на подарок 2–4,5 тыс. рублей, еще 19% планируют оставить в магазине более 5 тыс. рублей. На покупку символичного подарка до 1 тыс. рублей рассчитывают 8% опрошенных. При этом оказалось, что на подарки к 8 Марта граждане потратят вдвое больше, чем к 23 Февраля.