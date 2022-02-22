Россияне признались, сколько готовы потратить на подарки к 23 Февраля и 8 Марта

Россияне активно готовятся к предстоящим праздникам. Оказалось, что на подарки к 8 Марта граждане потратят вдвое больше, чем к 23 Февраля. Об этом свидетельствуют результаты опроса маркетплейса Ozon.

Так, средняя сумма подарка на эти праздники в 2022 году составляет порядка 3,5 тыс. рублей, что на 6,5% выше, чем годом ранее.

Как сообщили «Известия», обойтись 1 тыс. рублей на подарок к 23 Февраля намерены 17% респондентов. Почти 40% россиян не хотят тратить более 2,5 тыс. И только 11% опрошенных граждан готовы заплатить за презент более 5 тыс. рублей.

К Международному женскому дню россияне отложили больше денег. 36% граждан собираются потратить на подарок 2–4,5 тыс. рублей, еще 19% планируют оставить в магазине более 5 тыс. рублей. На покупку символичного подарка до 1 тыс. рублей рассчитывают 8% опрошенных.

В опросе Ozon участвовали тысячи респондентов по всей России.

Отметим, в жизни современного мужчины смартфон — это и мессенджеры, и рабочая почта, и навигатор, и камера, и банковская карта. Гаджет должен отвечать всем запросам. 23 февраля — отличный повод подарить современный смартфон. Тем более что совершить покупку можно по очень привлекательным условиям. Например, в салонах Tele2 в период праздников действует специальное предложение: купить мобильный телефон можно с выгодой до 5 500 рублей и получить подарок к покупке.

А в канун Международного женского дня смартфоны можно приобрести с выгодой: например, при покупке в салонах Tele2 она может составить до 5 500 рублей. И это еще не все: в подарок к новому гаджету вы получите тематические стикеры или нашивки. Подробные условия акции можно изучить на сайте оператора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о шестидневной рабочей неделе перед 8 марта. Длинная рабочая неделя начнется 28 февраля, а завершится в субботу, 5 марта. Это касается всех, кто работает на пятидневке.