Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед 8 марта

Эксперт по трудовому праву рассказала, сколько дней будут отдыхать и работать жители России в марте. Их ждет удлиненная рабочая неделя, а потом три выходных подряд.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на юриста HeadHunter Татьяну Нечаеву, меры приняты для рационального использования россиянами своего времени. Красные дни календаря часто приводят к изменениям рабочего графика, и 2022 год – не исключение.

В марте сотрудники предприятий будут ударно трудиться шесть дней подряд. Длинная рабочая неделя начнется 28 февраля, а завершится в субботу, 5 марта. Это касается всех, кто работает на пятидневке.

Затем наступят три выходных, которые продлятся с 6 по 8 марта. Это даст россиянам возможность отметить Международный женский день.

Нечаева напомнила, что в феврале жителей Российской федерации ждет один выходной день 23 февраля. В День защитника Отечества работники могут отдохнуть, а днем ранее уйти домой на час раньше.

Напомним, что по результатам социологических исследований маркетплейса Ozon, мужчины не планируют экономить на подарках к 8 Марта. Они намерены потратить на представительниц прекрасного пола в два раза больше, чем женщины потратят на них 23 февраля.

Почти половина мужчин, участвовавших в опросе, назвали суммы в пределах 2000-4500 рублей. Причем большая часть из них склоняется к верхнему пределу, поэтому средняя сумма подарка составила 3500 рублей. Эта цифра на 6,5% выше прошлогодней.

В свою очередь женщины не готовы баловать мужчин дорогими презентами. Примерно половина дам планирует выделить на эти цели от 1000 до 2500 рублей. 17% россиянок не потратят на «защитников» и тысячи рублей. А 11% опрошенных женщин собираются раскошелиться на подарки до 5000 рублей.