Нефролога Земченкова, убившего и расчленившего жену, освободили в зале суда

Петроградский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении главного нефролога Петербурга Александра Земченкова. Его обвиняли в убийстве супруги, пропавшей без вести в 201 году.

Об этом стало известно в пятницу, 4 марта. Прокурор изменил юридическую квалификацию действий медика со статьи 105 УК РФ «Убийство» на 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, что Земченкова обвиняли в убийстве жены Ирины, которая пропала в феврале 2010 года. Нефролог в ходе ссоры толкнул супругу, из-за чего женщина упала, ударилась головой и получила смертельную травму. Чтобы скрыть следы преступления, Земченков расчленил жертву и избавился от фрагментов. При этом тело пропавшей по-прежнему не найдено.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Земченков толкнул супругу, «не предвидя возможности наступления последствий в виде ее смерти».

После переквалификации дела суду не оставалось ничего, кроме как прекратить преследование Земченкова — по этому преступлению вышел срок давности.

Суд уголовное дело прекратил. Земченков выпущен из-под стражи в зале суда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший главный нефролог Петербурга мог убить из-за квартиры.