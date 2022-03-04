Минцифры внес предложение разрешить мобильным операторам в России повысить цены

Минцифры внес предложение разрешить мобильным операторам в России повысить цены
Минцифры внес предложение разрешить мобильным операторам в России повысить цены. Фото: unsplash

На фоне введения западных санкций в отношении России Минцифры решил предложить разрешить мобильным операторам увеличить цены.

Предложение Минцифры основано на целях индексации тарифов, а также на помощи при закупке оборудования. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо министра Максута Шадаева премьеру Михаилу Мишустину, а также на источник в правительстве. При этом от самого Минцифры ответ пока не поступал.

Отмечается, что многие западные компании остановили поставки некоторых товаров в Россию тогда, когда началась специальная операция на Украине. Предполагается, что запасов российских комплектующих может хватить максимум на год.

Так, министерство планирует ввести специальный механизм справедливой индексации тарифов операторов на основе роста потребительских цен. Также может быть исключена квалификация индивидуальных действий субъекта-хозяина на рынке услуг связи «как возможного нарушения при использовании института коллективного доминирования».

Также до конца 2024 года операторам хотят установить ставку в размере 3% по налогу на прибыль и в дополнение освободить их от отчислений в резерв универсального обслуживания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ФАС предупредила сахарные заводы, что создание искусственного дефицита продукции с целью повышения цен не допустимо.

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