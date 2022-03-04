ФАС заявили, что не допустят создание искусственного дефицита сахара с целью повышения цен

ФАС заявили, что не допустят создание искусственного дефицита сахара с целью повышения цен
ФАС заявили, что не допустят создание искусственного дефицита сахара с целью повышения цен. Фото: pixabay

Федеральная антимонопольная служба России предупредила сахарные заводы, что создание искусственного дефицита продукции с целью повышения цен не допустимо.

Сахарным заводам планируют не дать создать искусственный дефицит продукции, чтобы повысить цены. Об этом ФАС заявило вечером 4 марта в Telegram-канале.

Отмечается, что в связи с поступлением обращений о росте отпускных цен, ФАС информирует, что создание искусственного дефицита сахара, направленное на поддержание ажиотажного спроса и завышения реальной цены, а также ущемление интересов участников рынка не будут допущены.

«Соответствующие письма направлены всем сахарным заводам», — заявили в ведомстве.

С 19 по 25 февраля были приведены последние данные о росте цен Росстатом. В то время заявлялось о подорожании сахара на 0,4%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с пятницы, 4 марта, в Санкт-Петербурге начинает свою работу горячая линия для жалоб на рост цен.

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