С 4 марта петербуржцы смогут жаловаться в УФАС на необоснованный рост цен

С пятницы, 4 марта, в Северной столице может начать свою работу горячая линия для жалоб на рост цен.

У петербуржцев появится возможность пожаловать на необоснованно завышенные цены. С 4 марта Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приняло решение заниматься вопросом повышенных цен. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы Марина Никитина в эфире телеканала 78, передает «Фонтанка».

Никитина отметила, что заявление также можно подать через сайт антимонопольной службы в Северной столице.

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