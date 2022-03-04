С 4 марта петербуржцы смогут жаловаться в УФАС на необоснованный рост цен

С 4 марта петербуржцы смогут жаловаться в УФАС на необоснованный рост цен
С 4 марта петербуржцы смогут жаловаться в УФАС на необоснованный рост цен. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

С пятницы, 4 марта, в Северной столице может начать свою работу горячая линия для жалоб на рост цен.

У петербуржцев появится возможность пожаловать на необоснованно завышенные цены. С 4 марта Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приняло решение заниматься вопросом повышенных цен. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы Марина Никитина в эфире телеканала 78, передает «Фонтанка».

Никитина отметила, что заявление также можно подать через сайт антимонопольной службы в Северной столице.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что билеты на самолеты, курсирующие за границу, отдалились от жителей России еще больше. За неделю они подорожали на 17–19%, а через два дня – еще на 15%. Есть две основные причины, которые привели к такой тенденции. Во-первых, это падение рубля по отношению к валютам, и во-вторых – возросший спрос на авиаперелеты по международным маршрутам.

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