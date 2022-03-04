Куйбышевский суд отправил гендиректора компании «Петрострой» под домашний арест до 1 мая

Куйбышевским районным судом было рассмотрено ходатайство следствия о заключении под стражу генерального директора компании «Петрострой» Дмитрия Ипатова. В результате был назначен домашний арест сроком до 1 мая 2022 года.

Предприниматель Дмитрий Ипатов, который был задержан 2 марта, подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение гендиректору пока не предъявлялось, свою вину он также не признает. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Предполагается, что с 29 июля 2016 года по 18 августа 2020 года Ипатов и другие фигуранты дела, в том числе из руководства «Петростроя», заключили договоры долевого участия и незаконным путем получили не менее 920 700 000 рублей, при этом обязательства по строительству и передаче помещений выполнены не были. Также в период с 28 мая 2015 года по 25 декабря 2020 года были заключены договоры участия в долевом строительстве на не менее чем 10 561 065 182,37 рубля, при этом выполнили лишь часть обязательств.

Суд отказал следствию и отправил Ипатова под домашний арест до 1 мая. Кроме него аналогичная мера распространилась на еще одного фигуранта дела Дмитрия Пономарёва, который также был задержан 2 марта, и также свою вину не признает. Обвинения против него пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петроградский районный суд Северной столицы прекратил уголовное дело в отношении главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, которого обвиняли в убийстве супруги, пропавшей без вести.