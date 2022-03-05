В водоеме в Гатчинском районе нашли труп с перевязанными руками

В Гатчинском районе продолжается расследование убийства, которое было совершено в 2008 году.

В городском поселении Дружная Горка во время внезапно возникшей ссоры мужчина нанес пять ударов руками и ногами по телу потерпевшего, от которых последний потерял сознание, после чего злоумышленник переместил его на балкон и сбросил с третьего этажа.

Потом подозреваемый сбросил тело в водоем. Там был обнаружен труп неизвестного мужчины со связанными сзади руками и привязанными к ногам двумя кирпичами.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате утопления в воде. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петрозаводске был найден труп местного жителя. Отмечается, что бездыханное тело с разнообразными травмами обнаружили в пятницу, 18 февраля.