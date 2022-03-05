В трехкомнатной квартире на Нарвском проспекте вспыхнул пожар

В трехкомнатной квартире на Нарвском проспекте вспыхнул пожар
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Утром 5 марта в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 07:36 мск. На Нарвском проспекте,15, в трехкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 08:02 мск. Сведения о пострадавших уточняются. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 1 марта днем тоже произошел квартирный пожар. Все произошло около 14:21. В экстренные службы поступило сообщение, что в Красногвардейском районе на Ленской улице горит трешка.

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