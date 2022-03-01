В Петербурге на Ленской улице полыхает «трешка»

В Петербурге на Ленской улице полыхает &#171;трешка&#187;
В Петербурге на Ленской улице полыхает "трешка". Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 1 марта днем произошел квартирный пожар. Спасатели работают на месте происшествия.

Все произошло около 14:21. В экстренные службы поступило сообщение, что в Красногвардейском районе на Ленской улице, 17, корпус 2 горит трехкомнатная квартира.

Спасатели в составе 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава выехали на место происшествия. По прибытию удалось установить, в в трехкомнатной отдельной квартире огонь успел распространиться на площади 5 квадратных метров.

Пожар удалось локализовать в 14:39. На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали, все детали произошедшего выясняются, на месте работает группа спасателей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 марта около 12:20 стало известно, что Фрунзенский районный суд может быть заминирован. Сообщение поступило во вторник в Управление ФСБ.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу квартирный пожар красногвардейский район ленская улица новости СПб


 

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