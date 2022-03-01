Фрунзенский районный суд в Петербурге эвакуируется из-за возможного минирования

Об еще одном возможном минировании в Санкт-Петербурге стало известно 1 марта. На этот раз под удар попал Фрунзенский районный суд.

Около 12:20 стало известно, что Фрунзенский районный суд может быть заминирован. Сообщение поступило во вторник в Управление ФСБ. Об этом сообщает 78.ru.

После поступления сообщения о минировании Управление ФСБ передало информацию в районный отдел полиции. Все детали происшествия уточняются.

Сотрудники суда вынужденно эвакуируются из здания. Проводится комплекс мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Санкт-Петербургский государственный университет 1 марта проводит эвакуацию зданий на Университетской набережной из-за срочного сообщения о минировании. Корпуса СПбГУ на Университетской набережной экстренно эвакуировались. В настоящее время на место происшествия вызваны экстренные службы для проведения проверки и установки деталей произошедшего.