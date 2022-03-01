СПБГУ на Университетской набережной эвакуируется из-за сообщения о минировании

СПБГУ на Университетской набережной эвакуируется из-за сообщения о минировании
СПБГУ на Университетской набережной эвакуируется из-за сообщения о минировании. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Санкт-Петербургский государственный университет проводит эвакуацию из-за срочного сообщения о минировании.

Во вторник, 1 марта, Санкт-Петербургский государственный университет оповестили, что учебные здания на Университетской набережной могут быть заминированы. Об этом сообщает 78.ru.

Корпуса СПбГУ на Университетской набережной экстренно эвакуировались. В настоящее время на место происшествия вызваны экстренные службы для проведения проверки и установки деталей произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 февраля сотрудники Октябрьского районного суда в Петербурге экстренно эвакуировались из-за сообщения о минировании от доброжелательного гражданина Олега, который беспокоится о действиях своего друга Родиона. Также вынужденная эвакуация проводилась в Куйбышевском районном суде уже из-за сообщения Родиона.

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