В Минпромторге объяснили, почему ввели ограничения продажи ряда товаров в одни руки

В Минпромторге объяснили, почему ввели ограничения продажи ряда товаров в одни руки
Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали. Фото: Pixabay

Оказывается, торговые сети сами предложили ограничивать отпуск ряда товаров в одни руки.

В субботу, 5 марта, в Министерстве промышленности и торговли РФ рассказали, почему были введены данные ограничения.

Так, ограничение продажи ряда товаров в одни руки даст возможность минимизировать риски приобретения «перекупщиками» социально значимых продуктов питания.

В ведомстве отметили, что в нескольких субъектах уже замечали случаи, когда товары с небольшой наценкой покупали «перекупщики», для того, чтобы позднее перепродать по более высокой стоимости.

Отмечается, что торговые сети сами предложили такую инициативу. Магазины хотели иметь возможность ограничивать отпуск ряда товаров в одни руки. Это позволит «не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 марта продукты в России резко подорожают.

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