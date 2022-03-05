С 9 марта продукты в России резко подорожают

С 9 марта продукты в России резко подорожают
Овощи начнут дорожать. Фото: pixabay

Россиянам перечислили продукты, которые резко вырастут в цене уже с 9 марта 2022 года.

По словам специалистов, в скором времени сильно подорожают овощи. Как сообщает V1.ru, случится это по целому ряду причин.

Фермер Аркадий Дудов объяснил, что рост цен связан с высокой стоимостью семян. Ведь они закупаются в иностранной валюте у мировых производителей. При этом новый урожай из таких семян запланирован лишь на лето.

Эксперты отмечают, что цены «поползут» в магазинах уже на днях, потому что сельскохозяйственным компаниям уже сейчас нужно компенсировать дальнейшие затраты.

Фермер Дудов добавил, что ранее для одного гектара лука приобреталось семян на 2 тысячи евро (140 тыс. рублей). Теперь же эта сумма возрастет в 1,5 раза.

Отмечается, что дефицит овощей в РФ не ожидается, однако избежать роста цен на продукты не получится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о возможном подорожании чая и кофе.

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