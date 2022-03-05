Россиян предупредили о возможном подорожании чая и кофе

Кофе те только подавляет аппетит из-за кофеина в составе, но и помогает сжигать жир. Фото: Pixabay

Кофе те только подавляет аппетит из-за кофеина в составе, но и помогает сжигать жир. Фото: Pixabay

Гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал о том, что цены на импорт чая и кофе в Россию сильно зависят от курса доллара, поэтому в ближайшее время закупочные цены для магазинов могут вырасти соразмерно его изменению, при этом стоимость этих продуктов для потребителей может измениться не так значительно.

«На фоне ситуации вокруг Украины производители кофе и чая стали требовать от российских импортеров стопроцентной предоплаты, а из-за повышения курса иностранных валют закупки для отечественных компаний стали еще дороже», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

Он отметил, что для многих российских операторов сейчас остро стоит вопрос нехватки оборотного капитала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне введения западных санкций в отношении России Минцифры решил предложить разрешить мобильным операторам увеличить цены. Многие западные компании остановили поставки некоторых товаров в Россию тогда, когда началась специальная операция на Украине. Предполагается, что запасов российских комплектующих может хватить максимум на год.