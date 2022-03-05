Danone не собирается уходить с российского рынка

Йогурты, творожки, молочные коктейли и другая кисломолочная продукция компании Danonе не планирует покидать рынок России.
Danone продолжает работать в штатном режиме, передают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.
Организация отмечает, что главным для них в России в настоящее время являются безопасность граждан и поддержание бесперебойной работы бизнеса.
«Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме», — сообщили в компании.
Известно, что французская компания была основана еще в 1919 году. Danone есть более чем в 140 странах мира. В Российской Федерации же организация же начала работу с 1992 года.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал о том, что рассматривают три варианта отношений с иностранными компаниями, которые решили уйти с российского рынка на фоне экономической ситуации и санкций.