Минздрав разрешил центру Гамалеи клинические исследования нового препарата от COVID

В исследовании примет участие 101 доброволец. Фото: комитет по здравоохранению

В исследовании примет участие 101 доброволец. Фото: комитет по здравоохранению

Минздрав России дал разрешение центру имени Гамалеи на клинические исследования препарата от COVID-19, разработанного на основе моноклональных антител.

Соответствующая информация опубликована в реестре министерства. Речь идет о препарате с действующим веществом гамковимаб.

Как сообщили «РИА Новости», исследователи дадут оценку переносимости, безопасности, иммуногенности и фармакокинетики нового лекарства.

Завершить изучение планируется 31 декабря 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доля варианта коронавируса ВА.2, или как его еще называют «стелс-омикрон», в России достигла 8%.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3.

Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.