Раскрыта доля заражений «стелс-омикроном» в России

Доля варианта коронавируса ВА.2, или как его еще называют «стелс-омикрон», в России достигла 8%. Об этом рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
По ее словам, на территории РФ происходит увеличение случаев инфицирования новым вариантом COVID-19.
Как сообщил ТАСС, специалист подчеркнула, что тест-системы для ПЦР-диагностики вируса успешно выявляют новый подвид «Омикрон»-штамма.
Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3.
Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подвид омикрона BA.2 был выявлен в 44 регионах Российской Федерации.