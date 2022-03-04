Раскрыта доля заражений «стелс-омикроном» в России

Стелс-омикрон успешно фиксируется в России с помощью различных тест-системами для ПЦР-диагностики COVID-19. Фото: комитет по здравоохранению

Стелс-омикрон успешно фиксируется в России с помощью различных тест-системами для ПЦР-диагностики COVID-19. Фото: комитет по здравоохранению

Доля варианта коронавируса ВА.2, или как его еще называют «стелс-омикрон», в России достигла 8%. Об этом рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

По ее словам, на территории РФ происходит увеличение случаев инфицирования новым вариантом COVID-19.

Как сообщил ТАСС, специалист подчеркнула, что тест-системы для ПЦР-диагностики вируса успешно выявляют новый подвид «Омикрон»-штамма.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3.

Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подвид омикрона BA.2 был выявлен в 44 регионах Российской Федерации.