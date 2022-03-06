В Петербурге за воровство медикаментов задержали фельдшера скорой

Сотрудника скорой помощи в Санкт-Петербурге задержали по делу о воровстве медикаментов из медицинского учреждения.

Как сообщил сам задержанный фельдшер, препараты у него просили участники планируемых несанкционированных митингов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Молодой человек пояснил, что делал это по просьбе третьих лиц, которые обратились к нему с этой просьбой», — отмечается в сообщении.

Источник утверждает, что в квартире фельдшера нашли сотни ампул с препаратами, а также шприцы. При этом сам фельдшер, по мнению информатора, был подвержен психологическому давлению со стороны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге мать решила искупать ребенка. Она набрала для 7-месячного сына ванную. Подозреваемая допустила опрокидывание детской горки для купания и последующее погружение ребенка в воду. В результате малыш утонул.