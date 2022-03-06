В Колпино шумахер на «Жигулях» сбил девочку-подростка на переходе

Шестиклассница находится в тяжелом состоянии.

В Колпинском районе Петербурга водитель не заметил 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло 5 марта, примерно в 15 часов по улице Южная поселка Понтонный.

За рулем «Жигулей» находился 22-летний парень. Он наехал на подростка, когда тот переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. 12-летнюю ученицу шестого класса сбили.

В результате аварии девочку в тяжелом состоянии пришлось госпитализировать. По факту дорожно-транспортного происшествия началась проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидец ДТП рассказала о чудовищных подробностях смертельного ДТП у «Академической».