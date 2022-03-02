Очевидец ДТП рассказала о чудовищных подробностях смертельного ДТП у «Академической»

Один из пешеходов скончался. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Один из пешеходов скончался. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В аварии погибла пожилая женщина.

О жутких подробностях дорожно-транспортного происшествия пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ, ссылаясь на слова очевидицы происходящего.

ДТП случилось в Калининском районе Петербурга в среду, 2 марта у станции метро «Академическая». Оказывается, что водитель автомобиля сбил с ног сразу двоих пешеходов.

Пожилой водитель на Nissan Murano спутал педали и наехал на двух пожилых женщин на парковке у торгово-развлекательного центра «Академпарк».

Однако в социальных сетях горожане говорили о трех сбитых пешеходах и погибшем мужчине. Очевидица аварии заявила, что взрослый мужчина на Nissan въехал в двоих пешеходов. Пострадавшими оказались две пенсионерки. Одна из них погибла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Коллонтай трамвай сбил пешехода.