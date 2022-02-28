На улице Коллонтай трамвай сбил пешехода

На улице Коллонтай трамвай сбил пешехода
Трамвай сбил мужчину. Фото: Baltphoto

Общественный транспорт встал.

Об этом вечером понедельника, 28 февраля, сообщает 78.ru.

Дорожно-транспортное происшествие при участии общественного транспорта и пешехода произошло в Невском районе Петербурга.

Все случилось на улице Коллонтай. Там трамвай сбил мужчина. По словам очевидцев, пешеход собирался пересечь дорогу неположенном месте и прямо перед транспортом.

Гражданин получил различные травмы. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу имени Джанелидзе.

Судя по фотографиям, из трамваев образовалась пробка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пешеходном переходе на Луначарского «Шевроле» насмерть сбил пенсионерку.

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