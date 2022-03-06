Россиянам рассказали, как расплачиваться и снимать наличные за рубежом без Visa и Mastercard

Национальная Система Платежных Карт (НСПК) рассказала об альтернативном способе отплаты покупок за рубежом без Visa и Mastercard.

Россиянам рекомендуют оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом.

Эта карта работает в России и более чем в 180 странах, сообщает ТАСС.

Напомним, Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности. Выпущенные этими системами в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, не остановят свою работу до истечения срока действия, как обычно, при этом операции по ним будут обрабатываться Национальной системой платежных карт.