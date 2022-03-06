Центробанк рассказал, как будет осуществляться работа карт Visa и Mastercard в России

Центробанк рассказал, как будет осуществляться работа карт Visa и Mastercard в России. Фото: pixabay

Центробанк рассказал, как будет осуществляться работа карт Visa и Mastercard в России. Фото: pixabay

Платежные системы Visa и Mastercard приняли решение о прекращении транзакций на территории России, тем не менее в Центробанке успокоили: карты, выпущенные российскими банками, свою работу продолжат.

Платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать до истечения срока действия, как обычно, при этом операции по ним будут обрабатываться Национальной системой платежных карт. Однако все же есть одно «но»: трансграничные операции и покупки в иностранных интернет, а также в зарубежных оффлайн-магазинах доступны гражданам России не будут. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм».

О приостановках операций в Российской Федерации Visa и Mastercard объявили в воскресенье, 6 марта. В Mastercard подчеркнули, что возобновление операции в Российской Федерации произойдет тогда, когда «это будет уместно», и если будет «разрешено законом».