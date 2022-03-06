Центробанк рассказал, как будет осуществляться работа карт Visa и Mastercard в России

Центробанк рассказал, как будет осуществляться работа карт Visa и Mastercard в России
Центробанк рассказал, как будет осуществляться работа карт Visa и Mastercard в России. Фото: pixabay

Платежные системы Visa и Mastercard приняли решение о прекращении транзакций на территории России, тем не менее в Центробанке успокоили: карты, выпущенные российскими банками, свою работу продолжат.

Платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать до истечения срока действия, как обычно, при этом операции по ним будут обрабатываться Национальной системой платежных карт. Однако все же есть одно «но»: трансграничные операции и покупки в иностранных интернет, а также в зарубежных оффлайн-магазинах доступны гражданам России не будут. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм».

О приостановках операций в Российской Федерации Visa и Mastercard объявили в воскресенье, 6 марта. В Mastercard подчеркнули, что возобновление операции в Российской Федерации произойдет тогда, когда «это будет уместно», и если будет «разрешено законом».

Таким образом, выпущенные в России карты Visa и Mastercard перестанут работать за рубежом, а выпущенные за границей — в России, сообщили в ЦБ РИА Новостям.

Важно, что российские карты международных платежных систем продолжат работать на территории России даже тогда, когда произойдет отключение от Visa или Mastercard, отметили в российской Национальной системе платежных карт, которая самостоятельно будет обрабатывать операции.

В Сбере также подтвердили, что решение международных платежных систем не окажет влияние на работу карт Visa и Mastercard внутри России.

Информируется, что средства клиентов на счетах, которые привязаны к картам Visa и Mastercard, будут полностью сохранены и доступны. Держатели карт в России смогут проводить привычные операции в банкоматах, а также расплачиваться картами, переводить деньги.

В ЦБ россиян также предупредили, что в случае выезда за границу, лучше взять с собой наличную валюту и карту «Мир». Последняя рекомендация касается тех стран, где такая карта принимается, например Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что о прекращении транзакций Visa и Mastercard на территории России стало известно ночью 6 марта. Карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями, перестанут работать в России.

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