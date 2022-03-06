Платежные системы Visa и Mastercard приняли решение о прекращении транзакций на территории России, тем не менее в Центробанке успокоили: карты, выпущенные российскими банками, свою работу продолжат.
Платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать до истечения срока действия, как обычно, при этом операции по ним будут обрабатываться Национальной системой платежных карт. Однако все же есть одно «но»: трансграничные операции и покупки в иностранных интернет, а также в зарубежных оффлайн-магазинах доступны гражданам России не будут. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм».
О приостановках операций в Российской Федерации Visa и Mastercard объявили в воскресенье, 6 марта. В Mastercard подчеркнули, что возобновление операции в Российской Федерации произойдет тогда, когда «это будет уместно», и если будет «разрешено законом».
В Сбере также подтвердили, что решение международных платежных систем не окажет влияние на работу карт Visa и Mastercard внутри России.
Информируется, что средства клиентов на счетах, которые привязаны к картам Visa и Mastercard, будут полностью сохранены и доступны. Держатели карт в России смогут проводить привычные операции в банкоматах, а также расплачиваться картами, переводить деньги.
В ЦБ россиян также предупредили, что в случае выезда за границу, лучше взять с собой наличную валюту и карту «Мир». Последняя рекомендация касается тех стран, где такая карта принимается, например Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что о прекращении транзакций Visa и Mastercard на территории России стало известно ночью 6 марта. Карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями, перестанут работать в России.