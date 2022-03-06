Visa и MasterCard объявили о приостановке операций в России

Visa и MasterCard объявили о приостановке операций в России
Компании свернут все операции в России. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Платежные системы Visa и MasterCard начали работу в направлении прекращения транзакций на территории России.

Об этом стало известно в воскресенье ночью, 6 марта. В настоящее время ведутся работы по прекращению всех транзакций на территории России, говорится в сообщении компании Visa. Mastercard возобновит операции в России, когда «это будет уместно», следует из заявления.

Карты, выпущенные в на территории РФ, перестанут работать за пределами страны. Карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями, перестанут работать в России

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об угрозе блокировки смартфонов в связи с санкциями. При этом данная мера коснется и тех, кто выключил автоматические обновления гаджета.

Напомним, 2 марта Apple закрыла онлайн-продажу товаров в России. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше. Кроме того, петербуржцы жаловались на проблемы с оплатой покупок через Apple Pay и Google Pay.

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