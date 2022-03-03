Россиян предупредили об угрозе блокировки смартфонов в связи с санкциями

Россиян предупредили об угрозе блокировки смартфонов в связи с санкциями
Отключение автоматического обновления ПО не поможет в случае с дистанционной блокировкой. Фото: Apple

Антироссийские санкции могут повлечь за собой удаленную блокировку смартфонов. Такое мнение выразили эксперты.

Apple и Google могут принять решение заблокировать смартфоны всем пользователям iOS и Android. При этом данная мера коснется и тех, кто выключил автоматические обновления гаджета, сообщил РБК.

Несмотря на такую возможность, компании вряд ли решатся на такие радикальные действия, ведь это заставит пользователей по всему миру усомниться в безопасности своего устройства, заключили эксперты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гаджеты Apple снова появились на прилавках в России, но уже с другими ценами.

Напомним, 2 марта Apple закрыла онлайн-продажу товаров в России из-за ситуации на Украине. Перед этим петербуржцы пожаловались на проблемы с оплатой покупок через Apple Pay и Google Pay

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