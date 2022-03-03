Гаджеты Apple снова появились на прилавках, но уже с другими ценами

В продаже практически не встречаются iPhone 13 Pro и Pro Max, а там, где их все-таки предлагают, стоимость резко выросла. Фото: unsplash

В продаже практически не встречаются iPhone 13 Pro и Pro Max, а там, где их все-таки предлагают, стоимость резко выросла. Фото: unsplash

Техника американской корпорации Apple снова доступна для россиян. Однако теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.

На территории РФ возобновила работу торговая сеть re:Store, которая объявила о закрытии. Сейчас в магазинах можно увидеть привычные гаджеты от Apple. При этом ценники к ним снова обновили, сообщили «РИА Новости».

Так, на «Яндекс.Маркете» MacBook Pro 16 продают более чем за 400 тыс. рублей. Стоимость iPhone 13 Pro Max может достигать 200 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2 марта Apple закрыла онлайн-продажу товаров в России из-за ситуации на Украине. Перед этим петербуржцы пожаловались на проблемы с оплатой покупок через Apple Pay и Google Pay

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.