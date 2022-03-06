Диетологи объяснили, как питаться правильно и дешево

Человек может навсегда остаться без вкуса, если у него сильные погрешности в диете. Фото: unsplash

Человек может навсегда остаться без вкуса, если у него сильные погрешности в диете. Фото: unsplash

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков назвал способ правильного и бюджетного питания.

Он отметил, что нужно соблюдать правильное соотношение продуктов.

«Классическая тарелка четыре по 25, когда 25 процентов рациона составляет животный белок, мясо, рыба, птица, морепродукты, яйца, 25 процентов – крахмалистые углеводы, это может быть картофель, бобовые, макаронные изделия, 25 процентов – овощи, зелень, фрукты и ягоды. И еще 25 процентов – различные масла, орехи, семена», – приводит его слова URA.RU.

По его словам, такой рацион помогает справиться со стрессами и плохим самочувствием.

При этом врач-терапевт, эндокринолог, диетолог, профессор Екатерина Кривцова советует выбирать недорогие овощи, фрукты, мясо, а также крупы и молочные продукты. Также врач советует добавлять в рацион необходимо добавить капусту, в том числе квашеную, а также свеклу, курагу, яблоки и сычужный сыр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врачи рассказали переболевшим COVID-19 россиянам, какой диеты и образа жизни стоит придерживаться для спасения от последствий «омикрона». Во время пика заболеваемости COVID-19 медики советуют максимально внимательно отнестись к своему здоровью и рациону питания.