Россиян предупредили о мошенниках в сфере коммунальных услуг

Россиян предупредили о мошенниках в сфере коммунальных услуг
Владельцы счетчиков платят за отопление, потребленное в предыдущем месяце, в отличие от тех, у кого счетчики не установлены. Фото: Baltphoto

Если «сотрудники коммунальных служб» пришли к вам домой без предупреждения, то это, скорее всего, мошенники.

«Коммунальщики» никогда не приходят без предупреждения, если, конечно, нет аварийных ситуаций.

«Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда согласовывается. Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой — это мошенники», — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Злоумышленники могут прийти под предлогом замены счетчиков или проверки газовых плиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России мошенники на фоне введения санкций Запада придумали новую схему обмана, предлагая перевести средства на «безопасный» счет, чтобы сохранить деньги. Злоумышленники также пытаются убедить, что могут помочь сохранить сбережения после отключения России от системы SWIFT.

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