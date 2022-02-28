Телефонные мошенники начали выманивать деньги под предлогом защиты от санкций

Телефонные мошенники начали выманивать деньги под предлогом защиты от санкций
В Центробанке россиян призвали не переводить деньги куда бы то ни было по указанию незнакомцев. Фото: pixabay

В России мошенники на фоне введения санкций Запада придумали новую схему обмана, предлагая перевести средства на «безопасный» счет, чтобы сохранить деньги.

Как сообщают «Известия», злоумышленники также пытаются убедить, что могут помочь сохранить сбережения после отключения России от системы SWIFT.

Мошенники предлагают гражданам перевести деньги на якобы безопасный счет для защиты сбережений от санкций не только по телефону, но и в соцсетях.

В Центробанке россиян призвали не переводить деньги куда бы то ни было по указанию незнакомцев, в том числе на «безопасный» счет, который на самом деле принадлежит мошенникам. Если кто-то предлагает это сделать, то нужно прервать разговор.

«При возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка», — посоветовали в ЦБ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что психолог рассказала, как не стать жертвой мошенников-гипнотизеров.

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