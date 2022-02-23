Психолог рассказала, как не стать жертвой мошенников-гипнотизеров

Психолог рассказала, как не стать жертвой мошенников-гипнотизеров
Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Психолог Татьяна Воргуль рассказала, что ряд мошенников мастерски владеют способами угнетения сознания — гипнозом.

По ее словам, самой популярной у мошенников является такая практика, как нейролингвистическое программирование (НЛП). При этом таких техник может быть очень много.

В частности, это голосовые интонации, подбор фраз и так далее, которые действуют на человека гипнотическим образом и заставляют его иначе относиться к словам.

«Одна из техник НЛП часто используется даже в общении. Речь о принципе трех «да». Человеку задаются вопросы, на которые предполагается утвердительный ответ. После трех сказанных «да», четвертое будет получено вопрошающим на автомате», – приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество случаев интернет-мошенничества традиционно возрастает перед праздничными днями. Эксперты предупредили россиян о подозрительной рассылке промокодов накануне 23 февраля и 8 марта.

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