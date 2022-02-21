Россиян предупредили о мошенниках с промокодами перед праздниками

Промокод в виде pdf-файла с сертификатом заражает устройство, когда «жертва» открывает файл. Фото: unsplash.com

Промокод в виде pdf-файла с сертификатом заражает устройство, когда «жертва» открывает файл. Фото: unsplash.com

Количество случаев интернет-мошенничества традиционно возрастает перед праздничными днями. Эксперты предупредили россиян о подозрительной рассылке промокодов накануне 23 февраля и 8 марта.

Многие онлайн-магазины и бренды в преддверии праздников напоминают покупателям о себе. К примеру, обещают выгодные предложения или дарят промокоды. По словам руководителя направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петра Куценко, аферисты имитируют «электронные подарки» от популярных магазинов.

Как сообщили «РИА Новости», эксперт отметил, что промокод может быть отправлен в виде pdf-файла с сертификатом, а заражение устройства происходит в результате открытия вложения.

Куценко рекомендовал проверять отправителей и убеждаться в корректности домена электронного адреса отправителя, чтобы не стать жертвой мошенника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что деньги россиян собрались защитить от мошенников заморозкой.