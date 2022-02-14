Деньги россиян собрались защитить от мошенников заморозкой

В настоящее время банки могут прервать вывод средств в другой банк только по решению суда. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В настоящее время банки могут прервать вывод средств в другой банк только по решению суда. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Госдуме начали разработку законопроекта, который позволит замораживать деньги, украденные со счетов россиян мошенниками.

О создании проекта рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, документ собираются внести на рассмотрение уже в осеннюю сессию.

Как сообщает «Газета.Ru», изменение в законодательстве направлено против так называемых дропперов — посредников, на счета которых мошенники переводят украденные средства, прежде чем обналичить их.

Принятие нового закона позволит банкам блокировать такие счета на срок до 30 дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телефонные мошенники стали чаще применять схему кражи денежных средств у россиян, прося перевести деньги на «специальный» или «защищенный» счет ЦБ. Звонящие могут напомнить о правилах безопасности.