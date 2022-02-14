Деньги россиян собрались защитить от мошенников заморозкой

Деньги россиян собрались защитить от мошенников заморозкой
В настоящее время банки могут прервать вывод средств в другой банк только по решению суда. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Госдуме начали разработку законопроекта, который позволит замораживать деньги, украденные со счетов россиян мошенниками.

О создании проекта рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, документ собираются внести на рассмотрение уже в осеннюю сессию.

Как сообщает «Газета.Ru», изменение в законодательстве направлено против так называемых дропперов — посредников, на счета которых мошенники переводят украденные средства, прежде чем обналичить их.

Принятие нового закона позволит банкам блокировать такие счета на срок до 30 дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телефонные мошенники стали чаще применять схему кражи денежных средств у россиян, прося перевести деньги на «специальный» или «защищенный» счет ЦБ. Звонящие могут напомнить о правилах безопасности.

Госдума мошенники экономика


 

Новости партнеров
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Деньги россиян собрались защитить от мошенников заморозкой
Россиянам старше 70 лет готовят выплату в 13 тысяч
Автор гигантских фекалий публично извинился перед петербуржцами
Петербургским медикам, работающим с COVID-пациентами, продлят выплаты
У «Лахта Центра» появится новое общественное пространство с велодорожками
Рухнувшая с крыши на Каменноостровском деревянная балка погнула крышу авто
Продовольственная инфляция в России за явнварь выросла до 11,1%
Минздрав одобрил исследования еще одного препарата от коронавируса