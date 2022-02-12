В ЦБ рассказали о популярной схеме телефонных мошенников

В ЦБ рассказали о популярной схеме телефонных мошенников
Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Телефонные мошенники стали чаще применять схему кражи денежных средств у россиян, прося перевести деньги на «специальный» или «защищенный» счет ЦБ.

В этой схеме расчет сделан на то, что упоминание регулятора усыпит бдительность потенциальной жертвы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

«В действительности такого счета нет, а Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит», — рассказали в Банке России.

Чаще всего сомнительные звонки поступают с сообщением о том, что неизвестные пытают похитить деньги с его счета и для сохранности их нужно перевести на «специальный» счет. Звонящие могут напомнить о правилах безопасности, например, рекомендовать никогда не раскрывать банковские данные. Этот маневр направлен на то, чтобы вызвать доверие.

«Сотрудники правоохранительных органов, банков, госорганов никогда не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информацию по счетам и картам. Они не просят перевести деньги якобы на «защищенный счет в Центробанке» или куда-либо еще», — рассказала директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров и посоветовал сразу закончить разговор с неизвестными, если его тема сводится к деньгам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что злоумышленники уже не в первый раз обманывают пожилого человека. Племянник Иосифа Сталина, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев попался на удочку «банковских работников» и отдал им 16 млн рублей. В период с сентября по октябрь 2021 года он переводил преступникам денежные средства.

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