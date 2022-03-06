Danone приостанавливает инвестиционные проекты в России

Компания Danone приняла приостановить инвестиционные проекты в РФ, но при этом будет продолжать производство своей продукции. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы решили приостановить все инвестиционные проекты в России, но на данный момент продолжить производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания будет следить за ситуацией на Украине.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

Как ранее сообщала gazeta.spb.ru, начиная с пятницы, 4 марта, жители Петербурга не имеют возможности приобрести себе мебель и товары для дома. Одна из самых крупных и популярных компания IKEA закрылась в Петербурге, как минимум до 31 мая. Стоит отметить, что совершать покупки онлайн россияне также не могут.