Сервисы SamsungPay и SberPay будут недоступны для карт Visa и Mastercard

Цифровые коды, направляемые банками в SMS-сообщениях и push-уведомлениях, нельзя разглашать. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Цифровые коды, направляемые банками в SMS-сообщениях и push-уведомлениях, нельзя разглашать. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Сервисы бесконтактной оплаты SberPay и SamsungPay на базе операционной системы Android прекратят работу по картам Visa и Mastercard с 10 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале Сбербанка.

Ограничения не касаются электронных кошельков на картах «Мир».

Напомним, Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности. Выпущенные этими системами в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, не остановят свою работу до истечения срока действия, как обычно, при этом операции по ним будут обрабатываться Национальной системой платежных карт.