В петербургском «Гигант-холле» провели концерт группы «Алиса» с нарушением антиковидных норм

В минувшую субботу, 5 марта, петербургский концертный зал «Гигант-холл» провел концерт группы «Алиса» с нарушение антикоронавирусных норм.
Концерт группы «Алиса» в «Гигант-холле» не был согласован. Мероприятие прошло с несоблюдением антиковидных ограничений. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по культуре города.
Отмечается, что во время концерта на площадке не соблюдались требования по рассадке и социальной дистанции, зрители в помещении были без масок. Также, как отметили в комитете, билеты на мероприятие были реализованы без указания мест.
По результатам проверки был оформлен протокол и открыто административное производство.
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