В петербургском «Гигант-холле» провели концерт группы «Алиса» с нарушением антиковидных норм

В петербургском &#171;Гигант-холле&#187; провели концерт группы &#171;Алиса&#187; с нарушением антиковидных норм
В петербургском "Гигант-холле" провели концерт группы "Алиса" с нарушением антиковидных норм. Фото: пресс-служба Комитета по культуре

В минувшую субботу, 5 марта, петербургский концертный зал «Гигант-холл» провел концерт группы «Алиса» с нарушение антикоронавирусных норм.

Концерт группы «Алиса» в «Гигант-холле» не был согласован. Мероприятие прошло с несоблюдением антиковидных ограничений. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по культуре города.

Отмечается, что во время концерта на площадке не соблюдались требования по рассадке и социальной дистанции, зрители в помещении были без масок. Также, как отметили в комитете, билеты на мероприятие были реализованы без указания мест.

По результатам проверки был оформлен протокол и открыто административное производство.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ситуация с коронавирусом в Северной столице становится все лучше, — заболеваемость в городе снизилась на 45%, о чем рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Алиса" антиковидные меры комитет по культуре коронавирус новости СПб


 

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