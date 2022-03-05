В Петербурге заболеваемость коронавирусом снизилась почти вдвое за неделю

В последние три дня к штатной работе стали возвращаться стационары. Фото: Комздрав

В последние три дня к штатной работе стали возвращаться стационары. Фото: Комздрав

Ситуация с коронавирусом в Петербурге становится все лучше. Заболеваемость COVID-19 в городе снизилась на 45%. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Так, по сравнению с предыдущей неделей число новых заражений уменьшилось на 45 %, а с 21 февраля в поликлиниках Петербурга возобновили оказание плановой медпомощи, сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, уже выведены из работы 3 872 мест в шести стационарах для взрослых. Также выведены из работы с инфекцией более 150 мест в детских больницах.

Напомним, в Петербурге зафиксировано 3 481 новый случай коронавируса. Северная столица занимает третью строчку по суточному приросту в России. На первом — Свердловская область. На втором — Самарская область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав разрешил центру Гамалеи клинические исследования нового препарата от COVID.