Финский производитель Fazer приостанавливает деятельность в России

Финский производитель Fazer приостанавливает деятельность в России
Финский производитель Fazer приостанавливает деятельность в России. Фото: сайт Fazer

Производитель из Финляндии Fazer сделал заявление о приостановке своей деятельности на территории России.

Решение о приостановке деятельности Fazer в России было принято на фоне ситуации с Украиной. В организации отметили, что не смогли выйти из ситуации так быстро, как им бы хотелось. Заявление с объяснением от генерального директора группы компаний Fazer Кристофа Витцтума появилось на сайте компании.

«Мы не видим другой альтернативы, кроме как прекратить нашу операционную деятельность в России. Нам пришлось принять во внимание множество заинтересованных сторон и серьезные последствия», — заявил Кристоф Витцтум.

По словам генерального директора, остановка деятельности Fazer произошла с учетом всех рисков и угроз. Оборот компании Fazer в России составляет около 13% от всех продаж группы, или 157 миллионов евро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне ситуации на Украине стриминговый сервис Netflix временно приостанавливает свою работу на территории России.

Fazer приостановка деятельности Россия санкции финляндия


 

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