Финский производитель Fazer приостанавливает деятельность в России

Производитель из Финляндии Fazer сделал заявление о приостановке своей деятельности на территории России.

Решение о приостановке деятельности Fazer в России было принято на фоне ситуации с Украиной. В организации отметили, что не смогли выйти из ситуации так быстро, как им бы хотелось. Заявление с объяснением от генерального директора группы компаний Fazer Кристофа Витцтума появилось на сайте компании.

«Мы не видим другой альтернативы, кроме как прекратить нашу операционную деятельность в России. Нам пришлось принять во внимание множество заинтересованных сторон и серьезные последствия», — заявил Кристоф Витцтум.

По словам генерального директора, остановка деятельности Fazer произошла с учетом всех рисков и угроз. Оборот компании Fazer в России составляет около 13% от всех продаж группы, или 157 миллионов евро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне ситуации на Украине стриминговый сервис Netflix временно приостанавливает свою работу на территории России.