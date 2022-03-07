Петербуржцы получили 15 суток за граффити на стене и мусорных баках

Петербуржцы получили 15 суток за граффити на стене и мусорных баках
Петербуржцы получили 15 суток за граффити на стене и мусорных баках. Фото: pixabay

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга наказал двух петербуржцев за граффити на мусорных баках и стене.

Двое жителей Петербурга были привлечены к ответственности по статье «Мелкое хулиганство» за то, что исписали различными лозунгами мусорные баки и стену. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что в субботу, 5 марта, двое петербуржцев в центре города баллончиком нанесли на стену и мусорные баки лозунги. При этом имела место грубая нецензурная брань.

Нарушители признали вину. Они рассказали, что возвращались рано утром после дня рождения их общей подруги, а у девушки с собой был баллончик с красной краской. В результате каждый из нарушителей получил по 15 суток.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице по факту нападения на сотрудника полиции во время несогласованной акции в центре города возбудили уголовное дело.

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