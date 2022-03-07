Нападение на сотрудника полиции 6 марта в Петербурге закончилось уголовным делом

В Санкт-Петербурге по факту нападения на сотрудника полиции во время несогласованной акции в центре города возбудили уголовное дело.

В воскресенье, 6 марта, на сотрудника правоохранительных органов напали несколько участников незаконной акции. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что всего нападавших было трое, при этом двоих удалось задержать сразу. Еще один человек скрылся, но несмотря на это личность нарушителя была установлена. Третьего человека в результате тоже задержали.

В отношении 29-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, оказывая активное сопротивление во время задержания, мужчина нанес не менее двух ударов рукой сотруднику полиции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники Федеральной службы безопасности «взяли» с поличным следователя Следственного комитета Всеволожского района Ленобласти.