Миллион муляжных денег: в центре Петербурга с поличным взяли следователя СК

Миллион муляжных денег: в центре Петербурга с поличным взяли следователя СК
Фигуранта задержали. Фото: СК РФ

Заведено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Сотрудники Федеральной службы безопасности «взяли» с поличным следователя Следственного комитета Всеволожского района Ленинградской области

При себе у старшего лейтенанта юстиции был муляж денежных средств на 1 миллион рублей. Поддельные деньги изъяли.

47news пишет, что задержание состоялось примерно в 20:30 в субботу, 5 марта.

Поймать лейтенанта удалось на улице Радищева в самом центре Петербурга. Стоит отметить, что подозреваемый требовал 1,3 миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности по части 2 статьи 143 УК Ф (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ОМОН «Бастион» задержал четверых граждан одного из среднеазиатских государств. Они насильно удерживали женщину в своей машине.

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