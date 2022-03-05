Выводили плачущую: на Невском проспекте четверо мигрантов похитили девушку

Девушку удалось спасти. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской

Девушку удалось спасти. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской

Пострадавшую насильно удерживали в автомобиле. Позднее ее плачущую выводили из серого «Хундай Солярис» прямо в центре Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, 4 марта, в пятницу днем, ОМОН «Бастион» задержал четверых граждан одного из среднеазиатских государств. Они насильно удерживали женщину в своей машине.

К росгвардейцам на Садовой улице обратились инспекторы ДПС за содействием в задержании лиц. К слову, ранее был введен план «Перехват». Появилась информация о похищени девушки группой неизвестных.

Тот самый автомобиль был замечен на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы.

ОМОН заблокировал машину. Из салона вывели плачущую девушку. Четверых мужчин, находившихся в авто, задержали. Все они граждане одного из среднеазиатских государств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под угрозой ножа у петербуржца отобрали телефон, ювелирку и 5 банок консервов.