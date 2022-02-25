Под угрозой ножа у петербуржца отобрали телефон, ювелирку и 5 банок консервов

В полицию обратилась супруга пострадавшего. Пьяные посиделки мужчины вылились в неприятный инцидент, в результате которого семья потеряла имущество почти на 30 тыс. рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в пятницу, 25 февраля.

Однако стражам порядка удалось задержать злоумышленника, который украл личные вещи потерпевшего.

Жена пострадавшего рассказала, что ее мужу угрожали ножом, а затем отобрали телефон, вынесли из дома продукты питания и нанесли телесные повреждения.

Оказалось, что 51-летний горожанин выпивал с малознакомыми мужчинами. Сначала они украли у него мобильный, а затем отправились в его квартиру на проспекте Ветеранов, 1. Оттуда вынесли ювелирные изделия и 5 банок консервов. Материальный ущерб составил 29 тысяч 700 рублей.

Прямо у этого дома подозреваемого и задержали. Им оказался 37-летний мужчина. У него изъяли украденную цепочку и мобильный телефон. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются иные лица, причастные к данному преступлению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину подозреваемого в похищении человека.