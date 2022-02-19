В Петербурге задержали мужчину подозреваемого в похищении человека

Воры украли из квартиры 45 тысяч рублей. Фото: Рixabay
Вымогателя задержали. Фото: Рixabay

Кроме того, задержанный мог вымогать у потерпевшего 220 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в субботу, 19 февраля.

18 февраля, вечером, сотрудники ФСБ передали информацию правоохранителям о задержании 53-летнего мужчины. Он с поддельными документами хотел покинуть Россию.

Однако полицейские выяснили, что данный мужчина — фигурант розыскного дела. Его подозревают в похищении в составе группы лиц человека. Украли директора одной из крупных фирм. Позднее у мужчины вымогали 220 млн рублей.

Отмечается, что подозреваемого ранее решили заключить под стражу. Однако он скрывался от следствия с 2001 года.

В данный момент он находился в руках оперативников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-полицейскому из Петербурга дали пожизненный срок за жестокое убийство.

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