Экс-полицейскому из Петербурга дали пожизненный срок за жестокое убийство

За третью жертву суд приговорил фигуранта к 12,5 года лишения свободы. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

За третью жертву суд приговорил фигуранта к 12,5 года лишения свободы. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему полицейскому Олегу Тену, который жестоко убил 19-летнюю девушку.

Жуткая трагедия случилась в августе 2004 года у дома № 9 по ул. Софьи Ковалевской. Установлено, что обвиняемый, который на тот момент работал водителем, напал на девушку из личной неприязни. Он нанес ей не менее 13 ударов ножом в голову, шею, грудь, отрезал молочную железу. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, девушка скончалась на месте.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, мужчина осознавал, какие страдания причиняет потерпевшей, и признал вину в суде. При этом он заявил, что не увидел в своих действиях особой жестокости.

Мужчине дали 12,5 лет лишения свободы, что по совокупности приговоров значит для него пожизненное заключение.

В пресс-службе СУ СК РФ по городу напомнили, что Олег Тен был осужден за совершение убийств двух местных жительниц в 2005 году к пожизненному лишению свободы.

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